Польща передала Україні 134 тонни захисних засобів для боротьби з коронавірусом

До України з Польщі прибуло 134 тонни захисних матеріалів для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні.

"Сьогодні до Києва прибуло 13 вантажівок, заповнених 134 тоннами вантажу для підтримки України у боротьбі з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Today, 13 🚚 filled with 134 tonnes of supplies to support Ukraine in tackling the #coronavirus pandemic have arrived in Kyiv. #Poland has offered the protective facemasks, disinfectant, gloves and other materials through the EU Civil Protection Mechanism.#TeamEurope pic.twitter.com/uFHC4DG5e7 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) June 25, 2020

Польща запропонувала доставити в Україну захисні маски, дезінфікуючі засоби, рукавички та інші матеріали через Механізм цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, ЄС та ВООЗ передали місячний запас засобів захисту понад 50 українських лікарень. Допомога є частиною пакету підтримки від ЄС у розмірі 190 млн євро, передбачених для допомоги Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.