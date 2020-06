Польща передала Україні 134 тонни захисних засобів для боротьби з коронавірусом

До України з Польщі прибуло 134 тонни захисних матеріалів для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні.

"Сьогодні до Києва прибуло 13 вантажівок, заповнених 134 тоннами вантажу для підтримки України у боротьбі з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Today, 13 🚚 filled with 134 tonnes of supplies to support Ukraine in tackling the #coronavirus pandemic have arrived in Kyiv. #Poland has offered the protective facemasks, disinfectant, gloves and other materials through the EU Civil Protection Mechanism.#TeamEurope pic.twitter.com/uFHC4DG5e7