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Польща передала Україні 134 тонни захисних засобів для боротьби з коронавірусом

Четвер, 25 червня 2020, 17:49

До України з Польщі прибуло 134 тонни захисних матеріалів для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні.

"Сьогодні до Києва прибуло 13 вантажівок, заповнених 134 тоннами вантажу для підтримки України у боротьбі з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Польща запропонувала доставити в Україну захисні маски, дезінфікуючі засоби, рукавички та інші матеріали через Механізм цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, ЄС та ВООЗ передали місячний запас засобів захисту понад 50 українських лікарень. Допомога є частиною пакету підтримки від ЄС у розмірі 190 млн євро, передбачених для допомоги Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

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Коронавірус Польща
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