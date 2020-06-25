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Польша передала Украине 134 тонны защитных средств для борьбы с коронавирусом

Четверг, 25 июня 2020, 17:49

В Украину из Польши прибыло 134 тонны защитных материалов для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.

"Сегодня в Киев прибыло 13 грузовиков, заполненных 134 тоннами груза для поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении в Twitter.

Польша предложила доставить в Украину защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и другие материалы через механизм гражданской защиты ЕС.

Напомним, ЕС и ВОЗ передали месячный запас средств защиты для более 50 украинских больниц. Помощь является частью пакета поддержки от ЕС в размере 190 млн евро, предусмотренных для помощи Украине в связи с пандемией коронавируса.

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