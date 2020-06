Польша передала Украине 134 тонны защитных средств для борьбы с коронавирусом

В Украину из Польши прибыло 134 тонны защитных материалов для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.

"Сегодня в Киев прибыло 13 грузовиков, заполненных 134 тоннами груза для поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении в Twitter.

Today, 13 🚚 filled with 134 tonnes of supplies to support Ukraine in tackling the #coronavirus pandemic have arrived in Kyiv. #Poland has offered the protective facemasks, disinfectant, gloves and other materials through the EU Civil Protection Mechanism.#TeamEurope pic.twitter.com/uFHC4DG5e7