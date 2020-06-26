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Прем’єрці Данії доведеться перенести власне весілля через саміт ЄС

П'ятниця, 26 червня 2020, 09:53

Прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен довелося переглянути свої плани щодо весілля зі своїм партнером Бо Тенгбергом через майбутній спеціальний саміт ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

"Я з нетерпінням чекаю можливості вийти заміж за цю фантастичну людину. Але це не буде так просто", - розповіла Фредеріксен.

Спеціальний саміт в середині липня проводиться для того, щоб глави держав і урядів ЄС змогли знайти компроміс у переговорах щодо програми боротьби з економічною кризою, викликаною пандемією коронавірусу, вартістю 750 мільярдів євро.

Спеціальний саміт був призначений на 17 і 18 липня, і Фредеріксен повинна бути в Брюсселі в суботу, коли вона і Тенгберг планували одружитися, тому їм доведеться змінити свої плани.

Пара вже відклала своє весілля минулого літа, коли на їх шляху стали парламентські вибори в Данії і призвели до того, що Фредеріксен стала прем'єр-міністром.

Нагадаємо, колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка прославилась танцями на своєму весіллі з президентом РФ Владіміром Путіним, писатиме колонки для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today (RT).

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