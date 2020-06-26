Премьер-министру Дании Метте Фредериксен пришлось пересмотреть свои планы насчет свадьбы со своим партнером Бо Тенгбергом из-за будущего специального саммита ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

"Я с нетерпением жду возможности выйти замуж за этого фантастического человека. Но это не будет так просто", - рассказала Фредериксен.

Специальный саммит в середине июля проводится для того, чтобы главы государств и правительств ЕС смогли найти компромисс в переговорах по программе борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, стоимостью 750 млрд евро.

Специальный саммит был назначен на 17 и 18 июля, и Фредериксен должна быть в Брюсселе в субботу, когда она и Тенгберг планировали пожениться, поэтому им придется изменить свои планы.

Пара уже отложила свою свадьбу прошлым летом, когда на их пути встали парламентские выборы в Дании, приведшие к тому, что Фредериксен стала премьер-министром.

Напомним, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая прославилась танцами на своей свадьбе с президентом РФ Владимиром Путиным, будет писать колонки для пропагандистского кремлевского СМИ Russia Today (RT).