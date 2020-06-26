У Британії можуть закрити пляжі у разі недотримання дистанції

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок пригрозив закрити пляжі, якщо вони стануть занадто багатолюдними і соціальна дистанція не буде дотримуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"У нас є такі повноваження. Я неохоче використовую їх, тому що у людей був досить жорсткий карантин. Кожен повинен мати можливість насолоджуватися сонцем. Але якщо ми побачимо сплеск кількості випадків, то вживемо заходів", – сказав Хенкок.

"Якщо ми не будемо виконувати правила соціальної дистанційованості, то випадки будуть рости знову. Природно, люди хочуть насолоджуватися сонцем, але ми повинні зробити так, щоб це було безпечно для всіх", – додав головний медичний директор Англії професор Кріс Уітті.

Загалом 43 230 людей померли від коронавірусу у Британії, причому в четвер повідомлялося про 149 смертей.

На пляжах Британії у четвер було велелюдно

Напередодні британські ЗМІ повідомляли про тисячі людей, які з’їжджалися на пляжі в Дорсеті вчора в найгарячіший день року, а місцеві чиновники заявляли про заблоковані дороги і ночівлі в кемпінгах.

Низка політиків у зв’язку з цим закликали громадян бути більш відповідальними і повертатися додому, якщо пляжі переповнені.