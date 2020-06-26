В Британии могут закрыть пляжи в случае несоблюдения дистанции

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок пригрозил закрыть пляжи, если они станут слишком многолюдными и социальная дистанция не будет соблюдаться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"У нас есть такие полномочия. Я неохотно использую их, потому что у людей был достаточно жесткий карантин. Каждый должен иметь возможность наслаждаться солнцем. Но если мы увидим всплеск числа случаев заражения, то примем меры", - сказал Хэнкок.

"Если мы не будем соблюдать правила социального дистанцирования, то случаи будут расти снова. Естественно, люди хотят наслаждаться солнцем, но мы должны сделать так, чтобы это было безопасно для всех", - добавил главный медицинский директор Англии профессор Крис Уитти.

В целом 43 230 человек умерли от коронавируса в Великобритании, причем в четверг сообщалось о 149 смертях.

На пляжах Британии в четверг было многолюдно

Накануне британские СМИ сообщали о тысячах людей, которые съезжались на пляжи в Дорсете вчера в самый жаркий день года, а местные чиновники заявляли о заблокированных дорогах и ночевках в кемпингах.

Ряд политиков в связи с этим призвали граждан быть более ответственными и возвращаться домой, если пляжи переполнены.