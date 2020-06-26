Швеція розкритикувала ВООЗ за включення до країн зі стрімким поширенням коронавірусу

Державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл розкритикував рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка включила Швецію в число країн Європи, яким загрожує друга хвиля коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

ВООЗ в четвер попередила, що в кількох країнах і територіях спостерігається зростання числа інфекцій, декілька із них розташовані в європейському регіоні.

Але доктор Тегнелл сказав, що це "повністю невірна інтерпретація даних". Він стверджує, що у Швеції спостерігалося зростання числа випадків через збільшення кількості проведених тестів.

За його словами, "сумно, що ВООЗ переплутала Швецію" з країнами на початку їх епідемії. Він сказав, що це особливо стосується того, що Швеція була визначена як країна, схильна до ризику, коли кордони почали відкриватися. "Вони повинні були зателефонувати нам", - сказав він.

Згідно з даними ВООЗ, за останні 14 днів в Швеції було 155 інфекцій на кожні 100 000 жителів, що набагато вище, ніж де-небудь ще в європейському регіоні, крім Вірменії.

Регіональний директор ВООЗ Ханс Анрі Клюге заявив, що в 11 країнах, включаючи Швецію, "прискорена передача призвела до дуже значного відродження, яке, якщо його не зупинити, знову поставить системи охорони здоров'я на межу".

Іншими країнами і територіями були: Україна, Молдова, Північна Македонія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Вірменія, Азербайджан і центральноазіатські держави Киргизстан і Казахстан.

Реакція Швеції на пандемію сильно відрізнялася від інших європейських країн: не було суворого карантину, школи і кафе залишалися відкритими, але були заборонені масові зібрання, і більшість шведів дотримуються правил соціального дистанціювання.

При населенні 10 мільйонів осіб у Швеції підтверджено 5230 летальних випадків серед інфікованих, що набагато вище, ніж в сусідніх країнах.

На цьому тижні Швеція повідомила про найбільшу кількість щоденних інфекцій з початку спалаху - в середу було 1610 випадків.