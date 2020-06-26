Швеция раскритиковала ВОЗ за включение в список стран со стремительным распространением коронавируса

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл раскритиковал решение Всемирной организации здравоохранения, которая включила Швецию в число стран, которым грозит вторая волна коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

ВОЗ в четверг предупредила, что в нескольких странах и территориях наблюдается рост числа случаев инфекции, несколько из них расположены в Европе.

Но Тегнелл сказал, что это "полностью неверная интерпретация данных". Он утверждает, что в Швеции наблюдался рост числа случаев из-за увеличения количества проведенных тестов.

По его словам, "печально, что ВОЗ перепутала Швецию" со странами в начале их эпидемии. Он сказал, что это особенно касается того, что Швеция была определена как страна, склонная к риску, когда границы начали открываться. "Они должны были позвонить нам", - сказал он.

Согласно данным ВОЗ, за последние 14 дней в Швеции было 155 случаев инфекции на каждые 100 тыс. жителей, что намного выше, чем где-либо еще в европейском регионе, кроме Армении.

Региональный директор ВОЗ Ханс Анри Клюге заявил, что в 11 странах, включая Швецию, "ускоренная передача привела к очень значительному возрождению, которое, если его не остановить, снова поставит систему здравоохранения на грань".

Другими странами и территориями были: Украина, Молдова, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Армения, Азербайджан и центральноазиатские государства Кыргызстан и Казахстан.

Реакция Швеции на пандемию сильно отличалась от других европейских стран: не было строгого карантина, школы и кафе оставались открытыми, но были запрещены массовые собрания, и большинство шведов соблюдают правила социального дистанцирования.

При населении 10 млн человек в Швеции подтверждено 5230 смертельных случаев среди инфицированных, что намного выше, чем в соседних странах.

На этой неделе Швеция сообщила о наибольшем количестве ежедневных случаев инфекции с начала эпидемии - в среду было 1610 случаев.