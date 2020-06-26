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У Литві повідомили, що запобігли спробі теракту у Вільнюсі

П'ятниця, 26 червня 2020, 14:33

Прокуратура Литви повідомила, що минулої осені правоохоронцям вдалося запобігти теракту у столиці країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

До суду передано справу, в якій особа звинувачується в замаху на псування чужого майна у великому масштабі з метою залякати громадськість, створити загрозу життю багатьох людей, завдати великої шкоди діючим в Литві фінансовим компаніям шляхом здійснення запланованого теракту.

Досудове розслідування проводили співробітники Бюро кримінальної поліції у співпраці з Департаментом держбезпеки.

Підозрюваним є литовець 1999 року народження.

Були отримані дані про те, що затриманий належить до угруповання екстремістів ультраправих поглядів Feuerkrieg Division, і є підозри в тому, що з терористичними цілями він зберігав потужні вибухові речовини.

Минулої осені на стіні будівлі, де знаходиться міжнародна компанія Western Union, виявили різні написи і свастику, а біля неї – саморобну вибухівку. Восени було розпочате попереднє слідство і згодом затриманий підозрюваний, який домі перебуває під вартою.

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