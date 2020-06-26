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В Литве сообщили, что предотвратили попытку теракта в Вильнюсе

Пятница, 26 июня 2020, 14:33

Прокуратура Литвы сообщила, что прошлой осенью правоохранителям удалось предотвратить теракт в столице страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В суд передано дело, в котором лицо обвиняется в покушении на порчу чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта.

Досудебное расследование проводили сотрудники Бюро криминальной полиции в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности.

Подозреваемым является литовец 1999 года рождения.

Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения в том, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества.

Прошлой осенью на стене здания, где находится международная компания Western Union, обнаружили различные надписи и свастику, а возле нее – самодельную взрывчатку. Осенью было начато предварительное следствие и впоследствии задержан подозреваемый, который в доме находится под стражей.

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