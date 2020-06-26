Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У США рекордний приріст нових випадків коронавірусу: майже 40 тисяч за добу

Грузія відклала відновлення регулярних авіарейсів до серпня

У Чорногорії посилили карантинні обмеження через збільшення числа заражень

Євроньюз: Україну внесли у список країн, яким можуть дозволити в’їзд до ЄС






Естонія передала Україні засоби для захисту від коронавірусу

П'ятниця, 26 червня 2020, 15:29

Естонія доставила медичні засоби для захисту від коронавірусу до України, Грузії, Чорногорії, і Північної Македонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві пресслужби НАТО.

Україна отримала 1500 пляшок з рідиною для дезінфекції рук і ще 1000 літрів дезінфікуючого засобу для обробки поверхонь в лікарнях.

Інші країни також отримали дезінфікуючі засоби, комплекти постільної білизни та матраци для лікарень.

"Вони були надані через Європейський механізм цивільного захисту та в тісній консультації з Євроатлантичним координаційним центром реагування на стихійні лиха, який є основним механізмом реагування НАТО на стихійні лиха", - йдеться в повідомленні Альянсу.

Центр працює цілодобово, координуючи запити союзників і партнерів НАТО, а також пропозиції допомоги в подоланні наслідків великих криз, таких як пандемія COVID-19.

Нагадаємо, напередодні до України з Польщі прибуло 134 тонни захисних матеріалів для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Естонія
powered by lun.ua