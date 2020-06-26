Естонія передала Україні засоби для захисту від коронавірусу

Естонія доставила медичні засоби для захисту від коронавірусу до України, Грузії, Чорногорії, і Північної Македонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві пресслужби НАТО.

Україна отримала 1500 пляшок з рідиною для дезінфекції рук і ще 1000 літрів дезінфікуючого засобу для обробки поверхонь в лікарнях.

Інші країни також отримали дезінфікуючі засоби, комплекти постільної білизни та матраци для лікарень.

"Вони були надані через Європейський механізм цивільного захисту та в тісній консультації з Євроатлантичним координаційним центром реагування на стихійні лиха, який є основним механізмом реагування НАТО на стихійні лиха", - йдеться в повідомленні Альянсу.

Центр працює цілодобово, координуючи запити союзників і партнерів НАТО, а також пропозиції допомоги в подоланні наслідків великих криз, таких як пандемія COVID-19.

Нагадаємо, напередодні до України з Польщі прибуло 134 тонни захисних матеріалів для протидії поширенню коронавірусної інфекції.