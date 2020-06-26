Эстония передала Украине средства для защиты от коронавируса

Эстония доставила медицинские средства для защиты от коронавируса в Украину, Грузию, Черногорию и Северную Македонию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО.

Украина получила 1500 бутылок с жидкостью для дезинфекции рук и еще 1000 литров дезинфицирующего средства для обработки поверхностей в больницах.

Другие страны также получили дезинфицирующие средства, комплекты постельного белья и матрасы для больниц.

"Они были предоставлены через Европейский механизм гражданской защиты и в тесных консультациях с евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия, который является основным механизмом реагирования НАТО на стихийные бедствия", - говорится в сообщении Альянса.

Центр работает круглосуточно, координируя запросы союзников и партнеров НАТО, а также предложения помощи в преодолении последствий крупных кризисов, таких как пандемия COVID-19.

Напомним, накануне в Украину из Польши прибыло 134 тонны защитных материалов для противодействия распространению коронавирусной инфекции.