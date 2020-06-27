У міністра оборони Сербії після повернення з Москви виявили коронавірус

Міністр оборони Сербії Александар Вулін, який нещодавно повернувся з Москви, отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію РТС.

Вулін на цьому тижні брав участь в святкуванні Перемоги в Другій світовій війні на Красній Площі в Москві.

В той же час у міністерстві оборони Сербії стверджують, що Вулін був протестований після того, як один з держсекретарів був госпіталізований після позитивного тесту на коронавірус.

У міністерстві кажуть, що міністр оборони почуває себе добре, і оскільки не має ніяких симптомів хвороби COVID-19 перебуває в самоізоляції.

Вулін продовжує виконувати обов'язки міністра оборони, дотримуючись усіх рекомендацій під час самоізоляції.

"Міністр оборони Олександр Вулін знову закликає всіх громадян дотримуватися заходів, вжитих республіканським кризовим штабом і урядом Сербії для запобігання поширенню і подолання вірусної інфекції COVID-19 ", - йдеться в заяві Міністерства.

Нагадаємо, після приїзду з Москви, де президент Молдови Ігор Додон брав участь у військовому параді, він прийняв рішення самоізолюватися в своїй резиденції в Голерканах.