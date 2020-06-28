У Польщі проходять вибори президента, відкладені через коронавірус

У Польщі в неділю проходить перший тур президентських виборів, які мали відбутися у травні, але були перенесені через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Основними претендентами на перемогу вважаються чинний глава держави Анджей Дуда та кандидат від опозиційної "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський.

Для перемоги вже у першому турі необхідно набрати понад 50% голосів, але, за прогнозами, це не вдасться жодному кандидату. Дуді прогнозують 41-43% голосів, тоді як Тшасковському – 28-30%.

В такому випадку буде другий тур, який відбудеться через два тижні. І останні опитування показали, що там Дуда вже може програти Тшасковському.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку і працюватимуть до 21:00. Після цього будуть оголошені результати екзитполів.

У зв'язку з пандемією COVID-19 вибори проводяться в санітарному режимі. На дільницю можна зайти тільки в масці, на вході встановлені санітайзери, кількість людей, які одночасно перебувають у приміщенні, обмежують.

Детальніше про виборчу кампанію читайте у статті – "Виклик для моновлади: як змінять Польщу нові президентські вибори"

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