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Италия запрещает ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса

Воскресенье, 28 июня 2020, 16:22

Итальянские власти объявили, что ручная кладь запрещена на всех национальных и международных рейсах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Национальное управление гражданской авиации заявило, что оно запрещает использование полок в салоне самолета для любого типа багажа.

Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой, по-прежнему разрешены.

Эта мера направлена ​​на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения Covid-19.

Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета. Пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату, чтобы сдать свои чемоданы в багаж.

Между тем, правила социального дистанцирования на самолетах были отменены, и пассажирам больше не нужно сидеть отдельно.

Существуют различные другие ограничения на рейсы, в том числе требование к пассажирам носить лицевую маску и заполнять форму.

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