Мандрівникам перед приїздом до Греції необхідно буде заповняти спеціальну форму

Мандрівникам, які направляються в Грецію, з 1 липня необхідно буде заповнити спеціальну форму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Форма для визначення місцезнаходження пасажира (PLF) повинна бути заповнена онлайн не менше ніж за 48 годин до в'їзду в країну і включає інформацію про тривалість попереднього перебування в інших країнах.

Необхідно заповнити детальну форму, вказавши країну, з якої прибули мандрівники, і адреса їх перебування під час відпустки.

Форму, а також докладну інформацію про те, що іноземні мандрівники можуть очікувати після приїзду авіарейсами, по морю і суші з 1 липня, можна знайти за посиланням https://travel.gov.gr.

Нагадаємо, 15 червня Греція відновила роботу основних аеропортів в Афінах та Салоніках для виконання міжнародних рейсів і сподівається відкрити всі інші 1 липня.

У туризмі зайнято близько 700 000 людей і він становить близько 20% економічної продукції Греції.