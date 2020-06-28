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Путешественникам перед приездом в Грецию необходимо будет заполнять специальную форму

Воскресенье, 28 июня 2020, 17:08

Путешественникам, которые направляются в Грецию, с 1 июля необходимо будет заполнить специальную форму.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Форма для определения местонахождения пассажира (PLF) должна быть заполнена онлайн не менее чем за 48 часов до въезда в страну и включает в себя такую информацию, как продолжительность предыдущего пребывания в других странах.

Необходимо будет заполнить подробную форму, указав страну, из которой прибыли путешественники, и адрес их пребывания во время отпуска

Форму, а также подробную информацию о том, что иностранные путешественники могут ожидать по приезду авиарейсами, по морю и суши с 1 июля, можно найти по ссылке https://travel.gov.gr.

Напомним, 15 июня Греция возобновила работу основных аэропортов в Афинах и Салониках для выполнения международных рейсов и надеется открыть все остальные 1 июля.

В туризме занято около 700 000 людей и он составляет около 20% экономической продукции Греции.

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