Євродепутат з Ірландії брав участь у дебатах в Європарламенті без штанів

Ірландський євродепутат Люк Фланаган опинився в незручній ситуації, взявши участь в дебатах по відеозв'язку, перебуваючи при цьому без штанів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У вівторок Фланаган брав участь в обговоренні сільськогосподарського комітету Європейського парламенту за допомогою відеоконференції.

#CONFINAMIENTO

¿Un eurodiputado del @parlamentoUE interviene ¡¡desde la cama y ¿¿¿ en paños menores???😱 para analizar el impacto del Marco Financiero Plurianual #MFP en la #PAC ?



💆‍♂️ Esfuerzos en la comisión parlamentaria #COMAGRI por contener la risa.#coronavirus#COVIDー19 pic.twitter.com/R6SOIS7ZDY — Jorge Jaramillo (@jorjaramil) June 2, 2020

У той час як Фланаган висловлював думку про виплати фермерам колегам в комітеті, по відео було видно, що він сидить без штанів на розстеленому ліжку.

Пізніше Фланаган пояснив в Twitter, що він "тільки що повернувся з пробіжки і був у футболці за дві хвилини до цього". "Вирішив надіти сорочку, щоб виглядати респектабельно! Це спрацювало дуже добре", - написав він з іронією.