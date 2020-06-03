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Євродепутат з Ірландії брав участь у дебатах в Європарламенті без штанів

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Євродепутат з Ірландії брав участь у дебатах в Європарламенті без штанів

Середа, 3 червня 2020, 09:24

Ірландський євродепутат Люк Фланаган опинився в незручній ситуації, взявши участь в дебатах по відеозв'язку, перебуваючи при цьому без штанів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У вівторок Фланаган брав участь в обговоренні сільськогосподарського комітету Європейського парламенту за допомогою відеоконференції.

У той час як Фланаган висловлював думку про виплати фермерам колегам в комітеті, по відео було видно, що він сидить без штанів на розстеленому ліжку.

Пізніше Фланаган пояснив в Twitter, що він "тільки що повернувся з пробіжки і був у футболці за дві хвилини до цього". "Вирішив надіти сорочку, щоб виглядати респектабельно! Це спрацювало дуже добре", - написав він з іронією.

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