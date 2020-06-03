Евродепутат из Ирландии участвовал в дебатах в Европарламенте без штанов

Ирландский евродепутат Люк Фланаган оказался в неудобной ситуации, когда принял участие в дебатах по видеосвязи, будучи при этом без брюк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во вторник Фланаган участвовал в обсуждении сельскохозяйственного комитета Европейского парламента через видеоконференцию.

#CONFINAMIENTO

¿Un eurodiputado del @parlamentoUE interviene ¡¡desde la cama y ¿¿¿ en paños menores???😱 para analizar el impacto del Marco Financiero Plurianual #MFP en la #PAC ?



💆‍♂️ Esfuerzos en la comisión parlamentaria #COMAGRI por contener la risa.#coronavirus#COVIDー19 pic.twitter.com/R6SOIS7ZDY — Jorge Jaramillo (@jorjaramil) June 2, 2020

В то время как Фланаган высказывал свое мнение о выплатах фермерам, по видео было видно, что он сидит без штанов на расстеленной постели.

Позже Фланаган объяснил в Twitter, что он "только что вернулся с пробежки и был в футболке за две минуты до этого". "Решил надеть рубашку, чтобы выглядеть респектабельно! Это сработало очень хорошо", - написал он с иронией.