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Евродепутат из Ирландии участвовал в дебатах в Европарламенте без штанов

Среда, 3 июня 2020, 09:24

Ирландский евродепутат Люк Фланаган оказался в неудобной ситуации, когда принял участие в дебатах по видеосвязи, будучи при этом без брюк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во вторник Фланаган участвовал в обсуждении сельскохозяйственного комитета Европейского парламента через видеоконференцию.

В то время как Фланаган высказывал свое мнение о выплатах фермерам, по видео было видно, что он сидит без штанов на расстеленной постели.

Позже Фланаган объяснил в Twitter, что он "только что вернулся с пробежки и был в футболке за две минуты до этого". "Решил надеть рубашку, чтобы выглядеть респектабельно! Это сработало очень хорошо", - написал он с иронией.

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