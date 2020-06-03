Ryanair з 6 липня запланував відкриття рейсів до Італії з чотирьох міст України

Найбільший європейський лоукостер Ryanair запланував відкриття регулярних рейсів з України до Італії на початку липня.

Як повідомляє "Європейська правда", квитки для купівлі доступні в системі бронювання на сайті перевізника.

Відповідно до інформації на сайті компанії, Ryanair буде виконувати перельоти з Києва, Львова, Харкова та Одеси:

Київ-Рим (з 6 липня)

Київ-Мілан (аеропорт Бергамо) (з 6 липня)

Київ-Болонья (з 7 липня)

Львів-Болонья (з 6 липня)

Львів- Мілан (аеропорт Бергамо) (з 7 липня)

Харків- Мілан (аеропорт Бергамо) (з 6 липня)

Одеса- Мілан (аеропорт Бергамо) (з 6 липня)

Одеса-Болонья (з 6 липня)

З 3 червня Італія відкрила кордони для мандрівників з більшості європейських країн, скасування обмежень стосуються громадян країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Відповідно, на громадян України, які проживають за межами ЄС, воно не поширюється, для них кордон відкриватимуть пізніше.

Раніше Ryanair не літав з України до Італії, до початку коронавірусної кризи на цих маршрутах працювала компанія Ernest Airlines, яка припинила польоти 11 січня 2020 року через рішення італійської авіавлади ENAC про призупинення ліцензії лоукостера.

Авіакомпанія літала зі Львова в Бергамо, Рим, Неаполь, Венецію, з Києва в Бергамо, Болонью, Рим, Неаполь, Мілан, Геную, з Одеси в Рим, з Харкова в Мілан і Рим. Частину її маршрутів отримала українська компанія SkyUp.

Також на сайті Ryanair доступні квитки за іншими напрямками навіть на кінець червня. Наприклад, пропонуються перельоти Київ-Барселона з 21 червня.