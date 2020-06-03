Сейм Польщі ухвалив закон для проведення виборів президента за гібридною системою
Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про проведення президентських виборів 2020 року, що встановлює правила голосування.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.
Депутати у вівторок ухвалили низку поправок до закону, які передбачають, що голосування відбуватиметься гібридним методом - на виборчих дільницях, а за бажанням - шляхом голосування поштою.
Раніше Сенат, верхня палата парламенту, в якій переважає опозиція, ухвалив численні поправки до закону. Однак Сейм, в якому домінує правляча партія "Право і справедливість" (ПіС), відхилив більшість із них. Зокрема, не була підтримана пропозиція, щоб нові кандидати мали щонайменше 10 днів для збору необхідних для реєстрації 100 тисяч підписів громадян.
Президент Анджей Дуда у вівторок ввечері підписав зміни до закону.
Депутат Сейму Рішард Терлецький заявив, що в середу маршалок Ельжбета Вітек оголосить дату президентських виборів.
Нагадаємо, президентські вибори в Польщі, що мали відбутися 10 травня поштовим голосуванням, перенесли на більш пізній термін – через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції.
В уряді планували провести вибори 28 червня. Ця дата створює складнощі для опозиції, оскільки кандидат від опозиційної "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський ще має зібрати 100 тисяч підписів, а в умовах карантину це непросто.