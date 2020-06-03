Германия с 15 июня планирует отменить ограничения на въезд иностранцев из ЕС – СМИ

Германия планирует отменить запрет на поездки для государств-членов Европейского Союза, а также Великобритании, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии с 15 июня при условии, что уровень коронавирусной инфекции в этих странах позволит ей сделать это.

Об этом со ссылкой на немецкие правительственные источники сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Еще одним условием является то, что соответствующие страны откроют свои границы для отдыхающих.

После отмены ограничений на путешествия Германия также выпустит рекомендации по каждой конкретной стране относительно ситуации с коронавирусом.

Напомним, введенные ранее в Германии ограничения социальных контактов для сдерживания распространения коронавируса будут действовать до 29 июня.

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