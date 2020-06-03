Парламент Косова затвердив новий уряд після місяців кризи

Парламент Косова затвердив новий уряд після місяців політичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Pristina Insight.

У середу, 3 червня, парламент Косова затвердив новий уряд, очолюваний прем’єр-міністром Авдуллою Хоті з "Демократичної ліги Косова" (LDK).

До його складу увійшли 16 міністрів. 7 портфелів у новому уряді отримали представники "Демократичної ліги Косова", 4 - "Альянсу за майбутнє" (AAK), 2 - "Ініціативи для Косова" (NISMA), 2 - Сербського списку та 1 - Демократичної партії турків Косова.

За новий уряд проголосував 61 депутат, ще 24 – проти, 1 – утримався.

Фракція партії колишнього прем'єра Альбіна Курті "Самовизначення" не брала участь в засіданні. Її прихильники провели нечисельну акцію перед парламентом.

У своєму зверненні до парламенту Хоті заявив, що його уряд захистить територіальну цілісність Косова та відповість на "шок", який зазнає економіка в найближчі місяці.

"У нового уряду з'явиться нова програма відновлення економіки", - сказав він. Зокрема, планується створити фонд для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Що стосується діалогу з Сербією, новий прем’єр заявив, що уряд не допустить "зміни кордонів або обміну територіями".

Він наголосив, що "влада Косова буде повністю поважати Конституцію Косова, і всеосяжна угода базуватиметься на взаємному визнанні".

Нагадаємо, наприкінці травня Конституційний суд Косова одноголосно постановив, що країна не буде проводити нових виборів після вотуму недовіри уряду Альбіна Курті, і відкрив шлях для формування нового уряду в парламенті.