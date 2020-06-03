Парламент Косова утвердил новое правительство после месяцев кризиса

Парламент Косова утвердил новое правительство после месяцев политического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Pristina Insight.

В среду, 3 июня, парламент Косова утвердил новое правительство, возглавляемое премьер-министром Авдуллой Хоти из "Демократической лиги Косова" (LDK).

В его состав вошли 16 министров. 7 портфелей в новом правительстве получили представители "Демократической лиги Косова", 4 - "Альянса за будущее" (AAK), 2 - "Инициативы для Косова" (NISMA), 2 - Сербского списка и 1 - Демократической партии турок Косова.

За новое правительство проголосовал 61 депутат, еще 24 - против, 1 - воздержался.

Фракция партии бывшего премьера Альбина Курти "Самоопределение" не участвовала в заседании. Ее сторонники провели немногочисленную акцию перед парламентом.

В своем обращении к парламенту Хоти заявил, что его правительство защитит территориальную целостность Косова и ответит на "шок", который несет экономика в ближайшие месяцы.

"У нового правительства появится новая программа восстановления экономики", - сказал он. В частности, планируется создать фонд для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Что касается диалога с Сербией, новый премьер заявил, что правительство не допустит "изменения границ или обмена территориями".

Он подчеркнул, что "власти Косова будут полностью уважать Конституцию Косова и всеобъемлющее соглашение будет базироваться на взаимном признании".

Напомним, в конце мая Конституционный суд Косова единогласно постановил, что страна не будет проводить новых выборов после вотума недоверия правительству Альбина Курти, и открыл путь для формирования нового правительства в парламенте.