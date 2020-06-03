Трамп каже, що участь Путіна у G7 - це "питання здорового глузду"

Президент США Дональд Трамп у середу виступив на захист своєї ідеї запросити Росію на саміт "Групи семи" цього року, апелюючи до "здорового глузду".

Із такою заявою очільник США виступив на Fox News Radio show, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Трамп відповідав на запитання ведучого, чи заслуговує президент Росії Владімір Путін, щоб його знову прийняли до гурту світових лідерів.

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"Це не питання того, що він зробив, це питання здорового глузду", - сказав Трамп.

"У нас є G7, його там немає. Половина зустрічей присвячена Росії, а його там немає", - додав президент США.

Трамп нагадав про співпрацю з Путіним щодо нещодавньої нафтової кризи, коли галузь перебувала у важкому стані через пандемію коронавірус, хоча й визнав, що це також принесло користь Росії.

Трамп також сказав, що було б легше домовитися про новий ядерний пакт, якби Путін був за столом переговорів.

США зараз головують у групі країн з розвиненою економікою, відомою як "Група семи". Як відомо, Росію виключили з групи держав після того, як вона незаконно анексувала український Крим.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп відклав саміт Групи семи, який він хотів провести в червні, а також запропонував розширити список країн, запрошених взяти участь у запланованому заході, включивши в нього Австралію, Росію, Південну Корею та Індію.

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У Кремлі заявили, що потребують додаткової інформації з приводу можливої участі у саміті Групи семи.

Проти пропозиції Трампа виступила Велика Британія, допустивши, втім, можливість запрошення Росії як гостя.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився проти ідеї Трампа про запрошення Росії. Проти виступив і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.