У Барселоні пацієнтів з коронавірусом вивозять дихати морським повітрям

У Барселоні пацієнтів з коронавірусом вивозять подихати морським повітрям на узбережжі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

У Барселоні пацієнтів з коронавірусом вивозять подихати свіжим повітрям на морському узбережжі. Фото з такої прогулянки опублікували медики госпіталю дель Мар у Барселоні.

Мета такого заходу – полегшити моральний стан хворих, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, останні два дні міністерство охорони здоров’я Іспанії повідомляло, що в країні не зареєстрували жодної нової смерті від коронавірусу Загальна кількість померлих в країні з початку епідемії залишилася на попередньому рівні – 27 127 осіб. Водночас, дані з регіонів ставлять цю інформацію під сумнів.

Раніше у міністерстві заявляли, що переглядають історії смертей та заражень, діагностованих за допомогою ПЛР-тестів, з тим, щоб щоденні звіти краще відображали нинішню еволюцію пандемії в Іспанії.