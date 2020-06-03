В Барселоне пациентов с коронавирусом вывозят дышать морским воздухом

В Барселоне пациентов с коронавируса вывозят подышать морским воздухом на побережье.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

В Барселоне пациентов с коронавирусом вывозят подышать свежим воздухом на морском побережье. Фото с такой прогулки опубликовали медики госпиталя дель Мар в Барселоне.

Цель таких прогулок - облегчить моральное состояние больных, которые находятся в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, последние два дня министерство здравоохранения Испании сообщало, что в стране не зарегистрировали ни одной новой смерти от коронавируса. Общее количество умерших с начала эпидемии осталось на прежнем уровне - 27 127 человек. В то же время, данные из регионов ставят эту информацию под сомнение.

Ранее в министерстве заявляли, что пересматривают истории смертей и заражений, диагностированных с помощью ПЦР-тестов, чтобы ежедневные отчеты лучше отражали нынешнюю эволюцию пандемии в Испании.