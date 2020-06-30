В окупований Крим зібралась група євродепутатів від Франції

Делегація французьких депутатів Європарламенту відвідає Крим з триденним візитом.

Про це повідомив РИА "Новости" глава комітету кримського "парламенту" з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Юрій Гемпель, передає "Європейська правда".

"Делегація депутатів Європейського парламенту відвідає Крим з 30 червня по 2 липня. Всі вони є депутатами Європарламенту від Франції", - сказав Гемпель.

За його словами, очолить делегацію депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані.

"У рамках візиту члени делегації в якості експертів відвідають виборчі дільниці в Ялті та Сімферополі і оцінять процес голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації", - додав Гемпель.

В Україні прокуратура порушила кримінальне провадження за ст. 332-1 за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму Маріані та іншими французькими парламентаріями в 2016 році.

У МЗС України зазначають, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні 2016 року звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.