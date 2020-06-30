В оккупированный Крым собралась группа евродепутатов от Франции

Делегация французских депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом.

Об этом сообщил РИА "Новости" глава комитета крымского "парламента" по народной дипломатии и межнациональных отношений Юрий Гемпель, передает "Европейская правда".

"Делегация депутатов Европейского парламента посетит Крым с 30 июня по 2 июля. Все они являются депутатами Европарламента от Франции", - сказал Гемпель.

По его словам, возглавит делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

"В рамках визита члены делегации в качестве экспертов посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценят процесс голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации", - добавил Гемпель.

В Украине прокуратура возбудила уголовное производство по ст. 332-1 за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма Мариани и другими французскими парламентариями в 2016 году.

В МИД Украины отмечают, что поездки зарубежных политиков к Крыму не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегает иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.