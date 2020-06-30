У суперечці України та ЄС щодо лісу-кругляка залишився останній етап - віцепрем'єр

В арбітражному процесі з Європейським Союзом із розгляду спору про заборону Україною експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді залишився останній етап - усні слухання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Я утримуюся від коментарів стосовно самого мораторію і його правильності чи неправильності, оскільки в рамках арбітражного процесу триває досить багаторівнева дискусія щодо різних заходів, які вводилися. Але я точно можу сказати, що такого типу рішення мають народжуватися і вироблятися на рівні Кабінету міністрів. Тому що ми є цивілізованою країною, яка взяла на себе міжнародні зобов'язання, стала країною-членом Світової організації торгівлі, уклала Угоду про асоціацію, і стала частиною цивілізованого торгового світу", - сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що приналежність України до світової торгівлі зобов'язує країну дотримуватися певних процедур і процесів.

"На цьому етапі в рамках арбітражного процесу завершено всі процедури, які потребували письмового обміну інформацією, і залишився фактично останній етап - це усні слухання сторін", - зазначила вона.

За словами віцепрем'єрки, деякий час тривали дискусії стосовно можливих модальностей цих слухань у зв’язку з коронавірусом, оскільки арбітри перебувають у різних країнах, але сторони дійшли висновку, що слухання мають бути фізичними.

"Тому наразі триває діалог, коли всі учасники процесу зможуть зібратися для проведення слухань", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, рік тому ЄС офіційно попросив провести консультації з Україною в рамках Угоди про асоціацію щодо її мораторію на експорт необробленої деревини. Заборона на експорт лісу-кругляка порушує Угоду про асоціацію.

У історії ЄС це перший прецедент арбітражу з державою-партнером за торговельною угодою. Досі держави-порушники завжди погоджувалися ліквідувати порушення, не доводячи до стадії арбітражу.

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