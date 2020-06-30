В споре Украины и ЕС по лесу-кругляку остался последний этап – вице-премьер

В арбитражном процессе с Европейским Союзом по рассмотрению спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде остался последний этап - устные слушания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Интерфакс-Украина.

"Я воздерживаюсь от комментариев относительно самого моратория и его правильности или неправильности, поскольку в рамках арбитражного процесса продолжается довольно многоуровневая дискуссия по различных мерам, которые вводились. Но я точно могу сказать, что такого типа решения должны рождаться и проводиться на уровне Кабинета министров. Потому что мы – цивилизованная страна, которая взяла на себя международные обязательства, стала страной-членом ВТО, заключила Соглашение об ассоциации, и стала частью цивилизованного торгового мира", - сказала Стефанишина.

Она отметила, что принадлежность Украины к системе мировой торговли обязывает страну соблюдать определенные процедуры и процессы.

"На данном этапе в рамках арбитражного процесса завершены все процедуры, которые требовали письменного обмена информацией, и остался фактически последний этап - это устные слушания сторон", - отметила она.

По словам вице-премьера, некоторое время продолжались дискуссии о возможных модальностях этих слушаний в связи с коронавирусом, поскольку арбитры находятся в разных странах, но стороны пришли к выводу, что слушания должны быть очными.

"Поэтому сейчас идет диалог о том, когда все участники процесса смогут собраться для проведения слушаний", - добавила Стефанишина.

Напомним, год назад ЕС официально попросил провести консультации с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по ее моратория на экспорт необработанной древесины. Запрет на экспорт леса-кругляка нарушает Соглашение об ассоциации.

В истории ЕС это первый прецедент арбитража с государством-партнером по торговому соглашению. До сих пор государства-нарушители всегда соглашались ликвидировать нарушения, не доводя до стадии арбитража.