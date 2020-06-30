Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Wizz Air анонсувала нові рейси до Італії та Чехії 

У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти

В уряді вже мають пояснення, чому ЄС не відкриє кордони для українців

CNN: Трамп називав Меркель "дурною" і хвалився геніальністю лідеру КНДР






Негода у Польщі: у Варшаві підтопило урядові установи і дім прем’єра

Вівторок, 30 червня 2020, 12:28

В результаті сильної зливи у Варшаві були підтоплені вулиці, гаражі і будинки, в тому числі урядові установи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Негода накрила Варшаву у другій половині дня в понеділок.

Підтопленими виявились приміщення міністерства сім'ї, праці та соціальної політики, міністерства внутрішніх справ і адміністрації, а також міністерства навколишнього середовища.

Через зливу на деякий час була закрита і станція метро "Ратуша Арсеналу".

 

Від складних погодних умов постраждав і будинок прем’єра Польщі Матеуша Моравецького.

"Через Польщу знову проходять зливи. Сьогодні, як і багато жителів Варшави, я провів вдома (насправді в підвалі) вечір, усуваючи наслідки зливи, яка пройшов над помешканням, в якому я живу", - розповів Моравецький.

Вчорашню грозу у Варшаві супроводжували найсильніші за останні два роки опади. На 1 квадратний метр тут випало 42 літри води.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua