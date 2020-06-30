Негода у Польщі: у Варшаві підтопило урядові установи і дім прем’єра

В результаті сильної зливи у Варшаві були підтоплені вулиці, гаражі і будинки, в тому числі урядові установи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Негода накрила Варшаву у другій половині дня в понеділок.

Підтопленими виявились приміщення міністерства сім'ї, праці та соціальної політики, міністерства внутрішніх справ і адміністрації, а також міністерства навколишнього середовища.

Через зливу на деякий час була закрита і станція метро "Ратуша Арсеналу".

Від складних погодних умов постраждав і будинок прем’єра Польщі Матеуша Моравецького.

"Через Польщу знову проходять зливи. Сьогодні, як і багато жителів Варшави, я провів вдома (насправді в підвалі) вечір, усуваючи наслідки зливи, яка пройшов над помешканням, в якому я живу", - розповів Моравецький.

Вчорашню грозу у Варшаві супроводжували найсильніші за останні два роки опади. На 1 квадратний метр тут випало 42 літри води.