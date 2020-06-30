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Непогода в Польше: в Варшаве затопило правительственные учреждения и дом премьера

Вторник, 30 июня 2020, 12:28

В результате сильного ливня в Варшаве были подтоплены улицы, гаражи и дома, в том числе правительственные учреждения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Непогода накрыла Варшаву во второй половине дня в понедельник.

Подтопленными оказались помещения министерства семьи, труда и социальной политики, министерства внутренних дел и администрации, а также министерства окружающей среды.

Из-за ливня на некоторое время была закрыта и станция метро "Ратуша Арсенала".

 

От непогоды пострадал и дом премьера Польши Матеуша Моравецкого.

"Через Польшу снова проходят ливни. Сегодня, как и многие жители Варшавы, я провел дома (на самом деле в подвале) вечер, устраняя последствия ливня в доме, в котором я живу", - рассказал Моравецкий.

Вчерашнюю грозу в Варшаве сопровождали самые сильные за последние два года осадки. На 1 квадратный метр здесь выпало 42 литра воды.

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