У Сенаті США пропонують купити у Туреччини російські комплекси С-400

У Сенаті США зареєстровано пропозицію закупити у Туреччини російські зенітно-ракетні комплекси С-400.

Про це повідомляє Defense News.

Ця пропозиція є однією зі спроб вийти з глухого кута між Вашингтоном і Анкарою щодо поставок винищувачів F-35.

Сенатор-республіканець Джона Тьюн вніс поправку до закону про бюджетні асигнування на національну оборону 2021 року і пропонує дозволити Пентагону купити у Туреччини С-400.

За словами колишнього співробітника Пентагону з питань політики Європи і НАТО Джима Таунсенда, США регулярно купують іноземні технології і можуть використовувати технологію С-400 для тестування американського озброєння.

"Я думаю, що США, які купують С-400 у Туреччини, - це розумний спосіб витягти Ердогана з трясовини, в яку він себе завів. Ми просто хочемо вивести систему з Туреччини ... і якщо ця ідея дозволить туркам взяти участь в програмі F-35, то це буде краще для всіх", - сказав Таунсенд.

Водночас голова сенатського комітету з міжнародних відносин сенатор-демократ Джим Ріш вніс поправку, яка передбачає зайняти більш жорстку позицію, наказуючи адміністрації Трампа ввести санкції щодо Туреччини протягом 30 днів після прийняття бюджетного закону.

Відповідно до Закону про супротивників Америки, прийнятого в 2017 році, будь-яка країна, яка закуповує великі партії зброї у Росії, повинна піддаватися санкціям.

Видання зазначає, що Тьюн і Ріш обидва є впливовими сенаторами, але немає ніякої гарантії, що їх поправки будуть включені в закон або, якщо він буде прийнятий в Сенаті, що вони пройдуть процес переговорів в Палаті представників.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з питань збройних сил уповноважив ВПС США зберегти шість нових винищувачів F-35, спочатку проданих Туреччині.

Літаки не були доставлені Туреччині через розбіжності з приводу купівлі Анкарою російської системи протиракетної оборони С-400, яка, за словами Пентагону, несумісна з F-35. Пізніше США виключили Туреччину з програми F-35 після купівлі С-400.

Як відомо, Москва і Анкара досягли принципової згоди щодо постачання другої партії зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини.

Поставки першої партії С-400 для Анкари почалися в липні 2019 року. Сума контракту склала $2,5 млрд.