В Ірландії рекомендують скасувати відпустки за кордоном через збільшення заражень
Тисячам ірландців, які запланували відпочинок за кордоном, рекомендують відмовитися від свої планів через зростання числа нових випадків коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.
Головний лікар Ірландії Тоні Галохан виступив з цим проханням на тлі невеликого, але тривожного зростання числа кластерних заражень, пов'язаних з подорожами, і збільшення числа випадків зараження вірусом серед молодих людей, які порушують карантинні обмеження.
Один з кластерів пов'язаний з людиною, яка повернулася з Іраку і заразила інших на північному заході Ірландії. Тепер медичні органи країни побоюються, що в міру того, як все більше людей будуть їхати за кордон, буде зростати число заражень.
"Я знаю, що люди зробили бронювання. Було б набагато розумніше від цього відмовитися" – сказав Галохан.
У понеділок в Ірландії виявили 24 нових випадки вірусу. Вперше зростання числа нових випадків після спадного тренду було зафіксоване п’ять днів тому.
За словами головного лікаря, поки зростання незначне і може не перерости в тенденцію.
"Але ми повинні дуже уважно стежити за цим і дивитися, чи потрібно щось робити. Це якраз те, що нам потрібно зробити раніше" – сказав він.
В Ірландії відучора вперше з березня знову запрацювали паби, ресторани, готелі, перукарні і інші подібні заклади, закриті у зв’язку з пандемією коронавірусу.
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