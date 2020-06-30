В Ирландии рекомендуют отменить отпуска за границей из-за увеличения заражений

Тысячам ирландцев, которые запланировали отдых за границей, рекомендуют отказаться от своих планов из-за роста числа новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Главный врач Ирландии Тони Галохан выступил с этой просьбой на фоне небольшого, но тревожного роста числа кластерных заражений, связанных с путешествиями, и увеличения числа случаев заражения вирусом среди молодых людей, которые нарушают карантинные ограничения.

Один из кластеров связан с человеком, который вернулся из Ирака и заразил других на северо-западе Ирландии. Теперь медицинские органы страны опасаются, что по мере того, как все больше людей будут ехать за границу, будет расти число заражений.

"Я знаю, что люди сделали бронирования. Было бы гораздо разумнее от этого отказаться", - сказал Галохан.

В понедельник в Ирландии обнаружили 24 новых случая вируса. Впервые рост числа новых случаев после нисходящего тренда было зафиксировано пять дней назад.

По словам главного врача, пока рост незначительный и может не перерасти в тенденцию.

"Но мы должны очень внимательно следить за этим и смотреть, нужно что-то делать. Это как раз то, что нам нужно сделать раньше", - сказал он.

В Ирландии со вчерашнего дня впервые с марта снова заработали пабы, рестораны, гостиницы, парикмахерские и другие подобные заведения, закрытые в связи с пандемией коронавируса.

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