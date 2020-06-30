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Рішення ЄС про продовження санкцій проти РФ набуло чинності 

Вівторок, 30 червня 2020, 15:20

Рішення Ради ЄС про продовження секторальних санкцій проти РФ на шість місяців опубліковане у вівторок в Офіційному журналі Євросоюзу та набуло чинності. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада Євросоюзу у понеділок 29 червня прийняла рішення продовжити санкції щодо конкретних секторів економіки РФ ще на шість місяців до 31 січня 2021 року.

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Це рішення слідувало після останньої оцінки стану виконання Мінських угод на відеоконференції членів Європейської ради 19 червня 2020 року. 

З огляду на, що повна реалізація Мінських домовленостей ще не досягнута, лідери ЄС ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

18 червня Рада ЄС продовжила на рік санкції проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

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