Меркель допустила нові санкції проти РФ у зв'язку з вбивством у Берліні

Німеччина залишає відкритою можливість запровадження санкцій проти Росії за вбивство у Берліні чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

Про це повідомила канцлерка Ангела Меркель під час пресконференції за підсумками віртуального засідання лідерів ЄС у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми залишаємо за собою право вирішити, до якої реакції ми вдамося, як про це вже заявив міністр закордонних справ. Спершу нам треба зачекати, що покажуть переговори", - зазначила Меркель, відповідаючи на запитання, чи будуть нові санкції проти РФ за замовне вбивство у Берліні.

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За її словами, глави держав і урядів країн ЄС на своїй відеоконференції обговорювали лише секторальні санкції проти Росії, запроваджені за її дії проти України . Ці обмеження вирішили подовжити ще на пів року.

Крім того, зауважила канцлерка, на рівні ЄС обговорюють запровадження санкцій проти Росії за кібератаки на Бундестаг. У цьому у хакерському зламі, який відбувся у 2015 році, Берлін звинувачує головне управління Генштабу РФ, яке займається розвідкою.

Німецька прокуратура висунула громадянину Росії підозру у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні в минулому році, допустивши, що злочин було виконано на замовлення уряду Росії.

На думку німецької сторони, причиною послужило "вороже ставлення" майбутньої жертви до російської влади.

Хангошвілі, який був громадянином Грузії, застрелили 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен.