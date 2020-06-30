Сальвіні закидали яйцями у південній Італії, де зросла "коронавірусна" напруга

Розлючений натовп зустрів лідера італійських ультраправих Маттео Сальвіні, коли він у понеділок відвідав уражене коронавірусом місто неподалік Неаполя - дехто жбурляв яйця та поливав політика водою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Конфронтація відбулася, коли Сальвіні відвідував муніципалітет Мондрагоне в регіоні Кампанія, де минулого тижня зросла напруга між деякими жителями та іноземними робітниками після спалаху коронавірусу.

Коли Сальвіні прибув із запізненням на годину, на нього чекав ворожий натовп людей, багато хто кричав образи. "Сальвіні гірший за COVID", - вигукували одні, інші називали його "шакалом" та "клоуном" і вимагали, щоб він пішов геть.

Сальвіні, одягнений у маску в кольорах італійського прапора, намагався розпочати свою промову, але його було ледве чутно через гучні вигуки.

Політик намагався продовжити свою промову через поліцейський кордон, та був змушений ухилятися від яєць і води, що летіли з боку натовпу.

Близько 700 жителів п'яти багатоквартирних будинків, де в основному проживають болгарські робітники, були поміщені на карантин після того, як минулого тижня у них виявили кілька випадків коронавірусу.

Після протестів жителів, багато з яких заявили, що через карантин вони залишилися без грошей на їжу, спалахнуло насильство між протестувальниками та італійцями, що живуть поблизу. Італійці кидали каміння в болгарських мігрантів, яких вони звинувачували в спалаху захворювання.

Італійські крайні праві прагнули отримати вигоду з драми. Коли Маттео Сальвіні організував візит до Мондрагоне, його партія "Ліга" виступила із заявою для преси, назвавши місто "соціальною бомбою".