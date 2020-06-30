Сальвини забросали яйцами в южной Италии, где выросла "коронавирусная" напряженность

Разъяренная толпа встретила лидера итальянских правых Сальвини, когда он в понедельник посетил пораженный коронавирусом город недалеко от Неаполя - некоторые бросал яйца и обливали политика водой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Конфронтация произошла, когда Сальвини посещал муниципалитет Мондрагоне в регионе Кампания, где на прошлой неделе выросло напряжение между некоторыми жителями и иностранными рабочими после вспышки коронавируса.

Когда Сальвини прибыл с опозданием на час, его ждала враждебно настроенная толпа, многие выкрикивали оскорбления. "Сальвини хуже COVID", - выкрикивали одни, другие называли его "шакалом" и "клоуном" и требовали, чтобы он ушел.

Сальвини, одетый в маску в цветах итальянского флага, пытался начать свою речь, но его было практически не слышно из-за громких возгласов.

Политик пытался продолжить свою речь через полицейский кордон, но был вынужден уклоняться от яиц и воды, летящих из толпы.

Около 700 жителей пяти многоквартирных домов, где в основном проживают болгарские рабочие, были помещены на карантин после того, как на прошлой неделе у них обнаружили несколько случаев коронавируса.

После протестов жителей, многие из которых заявили, что из-за карантина они остались без денег на еду, вспыхнуло насилие между протестующими и итальянцами, живущих поблизости. Итальянцы бросали камни в болгарских мигрантов, которых они обвиняли во вспышке заболевания.

Итальянские ультраправые хотели извлечь выгоду из случившегося. Когда Сальвини организовал визит в Мондрагоне, его партия "Лига" выступила с заявлением для прессы, назвав город "социальной бомбой".