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Сенат Франції створив комісію для розслідування реагування уряду на епідемію

Вівторок, 30 червня 2020, 18:26

Сенат парламенту Франції створив тимчасову слідчу комісію, яка дослідить реагування уряду на "коронакризу".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Верхня палата французького парламенту, у якій має більшість опозиція, 30 червня одностайно підтримала рішення створити комісію для розслідування  дій уряду з реагування на кризу, зумовлену пандемією коронавірусу. З такою ініціативою виступив президент Сенату Жерар Ларше.

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Комісія налічуватиме 36 членів. Термін її повноважень становитиме 6 місяців, а робота розпочнеться з липня.

Національна асамблея, нижня палата, створила власну слідчу комісію ще в середині червня.

Як повідомлялося раніше, прокуратура Парижа почала попереднє розслідування заходів реагування влади на епідемію коронавірусу, щоб встановити, чи не було при цьому скоєно кримінальних злочинів. 

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