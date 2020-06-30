Сенат Франції створив комісію для розслідування реагування уряду на епідемію

Сенат парламенту Франції створив тимчасову слідчу комісію, яка дослідить реагування уряду на "коронакризу".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Верхня палата французького парламенту, у якій має більшість опозиція, 30 червня одностайно підтримала рішення створити комісію для розслідування дій уряду з реагування на кризу, зумовлену пандемією коронавірусу. З такою ініціативою виступив президент Сенату Жерар Ларше.

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Комісія налічуватиме 36 членів. Термін її повноважень становитиме 6 місяців, а робота розпочнеться з липня.

Національна асамблея, нижня палата, створила власну слідчу комісію ще в середині червня.

Як повідомлялося раніше, прокуратура Парижа почала попереднє розслідування заходів реагування влади на епідемію коронавірусу, щоб встановити, чи не було при цьому скоєно кримінальних злочинів.