Сенат Франции создал комиссию для расследования реагирования правительства на эпидемию

Сенат парламента Франции создал временную следственную комиссию, которая исследует реагирование правительства на "коронакризис".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Верхняя палата французского парламента, в которой имеет большинство оппозиция, 30 июня единогласно поддержала решение создать комиссию для расследования действий правительства по реагированию на кризис, обусловленный пандемией коронавируса. С такой инициативой выступил президент Сената Жерар Ларше.

Комиссия будет насчитывать 36 членов. Срок ее полномочий составит 6 месяцев, а работа начнется с июля.

Национальная ассамблея, нижняя палата, создала собственную следственную комиссию еще в середине июня.

Как сообщалось ранее, прокуратура Парижа начала предварительное расследование реагирования власти на эпидемию коронавируса, чтобы установить, не было ли при этом совершено уголовных преступлений.