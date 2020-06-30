Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС все ж дозволив відкрити кордони для окремих категорій українців

ЄС погодив відкриття кордонів для низки країн 

Wizz Air анонсувала нові рейси до Італії та Чехії 

У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти






Латвія скасовує обов'язкове носіння масок у громадському транспорті

Вівторок, 30 червня 2020, 18:39

З середи 1 липня носіння захисних масок в громадському транспорті більше не буде обов'язковим у Латвії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Маски в латвійському громадському транспорті надалі будуть тільки рекомендованими. 

Читайте також
У Болгарії повернули масковий режим

Крім того, уряд Латвії затвердив поправки, які дозволяють з серпня збиратися на заходах просто неба до 3 тисяч осіб замість 1 тисячі, як передбачається тепер. 

Зміни передбачають також скасування часових обмежень на заходи просто неба, але при цьому обмеження зберігаються на заходи у приміщеннях.

У закладах громадського харчування замість вимоги забезпечувати 4 квадратних метри площі на одного відвідувача тепер діятиме вимога трьох квадратних метрів. 

Як заявила міністр охорони здоров'я Ілзе Вінькеле, ці пом'якшення можливі завдяки гарній епідеміологічної ситуації та низьків захворюваності коронавірусом в Латвії.

"Потрібно розуміти, що це пом'якшення на деякий час. Якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, доведеться повернутися до обмежень", - додала міністр.

Нагадаємо, Словенія, яка першою у Європі оголосила про завершення епідемії коронавірусу, повернула "масковий режим" у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Коронавірус Карантин
powered by lun.ua