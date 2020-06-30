Латвія скасовує обов'язкове носіння масок у громадському транспорті

З середи 1 липня носіння захисних масок в громадському транспорті більше не буде обов'язковим у Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Маски в латвійському громадському транспорті надалі будуть тільки рекомендованими.

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Крім того, уряд Латвії затвердив поправки, які дозволяють з серпня збиратися на заходах просто неба до 3 тисяч осіб замість 1 тисячі, як передбачається тепер.

Зміни передбачають також скасування часових обмежень на заходи просто неба, але при цьому обмеження зберігаються на заходи у приміщеннях.

У закладах громадського харчування замість вимоги забезпечувати 4 квадратних метри площі на одного відвідувача тепер діятиме вимога трьох квадратних метрів.

Як заявила міністр охорони здоров'я Ілзе Вінькеле, ці пом'якшення можливі завдяки гарній епідеміологічної ситуації та низьків захворюваності коронавірусом в Латвії.

"Потрібно розуміти, що це пом'якшення на деякий час. Якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, доведеться повернутися до обмежень", - додала міністр.

Нагадаємо, Словенія, яка першою у Європі оголосила про завершення епідемії коронавірусу, повернула "масковий режим" у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.