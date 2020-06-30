Латвия отменяет обязательное ношение масок в общественном транспорте

Со среды 1 июля ношение защитных масок в общественном транспорте больше не будет обязательным в Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Маски в латвийском общественном транспорте в дальнейшем будут только рекомендованными.

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Кроме того, правительство Латвии утвердило поправки, которые позволяют с августа собираться на мероприятиях под открытым небом до 3 тысяч человек вместо 1 тысячи.

Изменения предусматривают также отмену временных ограничений на мероприятия под открытым небом, но при этом ограничения сохраняются на мероприятия в помещениях.

В заведениях общественного питания вместо требования обеспечить 4 квадратных метра площади на одного посетителя теперь будет действовать требование 3 квадратных метров.

Как заявила министр здравоохранения Илзе Винкеле, эти смягчения возможны благодаря хорошей эпидемиологической ситуации и низкой заболеваемости в Латвии.

"Нужно понимать, что это смягчение на время. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, придется вернуться к ограничениям", - добавила министр.

Напомним, Словения, которая первой в Европе объявила о завершении эпидемии коронавируса, вернула "масочный режим" в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.