Головний епідеміолог Швеції наполягає на правильності стратегії боротьби з коронавірусом 

Головний епідеміолог Швеції, який напередодні визнав, що пандемія забрала занадто багато життів у країні, все ж наполягає, що шведська стратегія боротьби з коронавірусом була правильною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У середу вранці Андерс Тегнелл у інтерв’ю громадському радіо Швеції заявив: "Якби ми знову зіткнулися з тією ж хворобою, точно знаючи те, що ми знаємо про неї сьогодні, я думаю, ми б зупинились на чомусь середньому між тим, що зробила Швеція, і тим, що зробила решта світу", - сказав він.

А вже в середу вдень на пресконференції він уточнив, що Агентства громадської охорони здоров'я Швеції, яке він очолює та яке відповідальне за протидію пандемії, все ще впевнене у своїй стратегії, але постійно отримує нову інформацію про вірус і оцінює використовувані методи.

"В новинах стало відомо, що я і ми в (Агентстві громадської охорони здоров'я) вважаємо, що використана нами стратегія була неправильною і повинна бути радикально змінена. Це зовсім не так. Ми як і раніше вважаємо, що стратегія добра, але завжди є можливість поліпшення, ви завжди можете зробити це краще", - пояснив він.

"Особисто я думаю, що було б досить дивно, якби хто-небудь відповів інакше на таке питання. Завжди можна зробити щось краще", - додав Тегнелл.

Він підкреслив, що не вважає, що його коментар по радіо вирвали з контексту, але думає, що його коментарі було перебільшено.

Читайте також У Швеції проведуть розслідування щодо реакції влади на пандемію коронавірусу

Відповідаючи на питання про те, що можна було б зробити по-іншому, Тегнелл сказав про необхідність кращої готовності у будинках для людей похилого віку, підвищення потенціалу для проведення тестування значно раніше і, можливо, не слід було закривати школи для учнів, старших 16 років.

Показники свідчать, що рівень смертності в Швеції на душу населення був найвищим у світі за сім днів до 2 червня. На вимогу опозиційних партій у Швеції проведуть розслідування щодо реакції уряду на пандемію коронавірусу.

1 червня у Швеції за добу не зафіксували жодного смертельного випадку серед інфікованих на коронавірус – вперше після 13 березня.

Читайте також: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень