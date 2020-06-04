Главный эпидемиолог Швеции настаивает на правильности своей стратегии борьбы с коронавирусом

Главный эпидемиолог Швеции, который накануне признал, что пандемия унесла слишком много жизней в стране, все же настаивает, что шведская стратегия борьбы с коронавирусом была правильной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В среду утром Андерс Тегнелл в интервью общественному радио Швеции заявил: "Если бы мы снова столкнулись с той же болезнью, точно зная, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы бы остановились на чем-то среднем между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир", - сказал он.

А уже в среду днем ​​на пресс-конференции он уточнил, что Агентство общественного здравоохранения Швеции, которое он возглавляет и которое ответственно за противодействие пандемии, все еще уверено в своей стратегии, но постоянно получает новую информацию о вирусе и оценивает используемые методы.

"Из новостей стало известно, что я и мы (в Агентстве общественного здравоохранения) считаем, что использованная нами стратегия была неправильной и должна быть радикально изменена. Это совсем не так. Мы по-прежнему считаем, что стратегия хорошая, но всегда есть возможность улучшения, вы всегда можете сделать это лучше ", - пояснил он.

"Лично я думаю, что было бы довольно странно, если бы кто-нибудь ответил иначе на такой вопрос. Всегда можно сделать что-то лучше", - добавил Тегнелл.

Он подчеркнул, что не считает, что его комментарий по радио вырвали из контекста, но думает, что его комментарии были преувеличены.

Читайте также В Швеции проведут расследование реакции властей на пандемию коронавируса

Отвечая на вопрос о том, что можно было бы сделать по-другому, Тегнелл сказал о необходимости лучшей готовности в домах престарелых, повышения потенциала для проведения тестирования значительно раньше и, возможно, не следовало закрывать школы для учащихся старше 16 лет.

Показатели свидетельствуют, что уровень смертности в Швеции на душу населения был самым высоким в мире за семь дней до 2 июня. По требованию оппозиционных партий в Швеции проведут расследование реакции правительства на пандемию коронавируса.

1 июня в Швеции за сутки не зафиксировали ни одного смертельного случая среди инфицированных коронавирусом - впервые после 13 марта.

Читайте также: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений