У Швеції проведуть розслідування щодо реакції влади на пандемію коронавірусу
У Швеції на вимогу опозиційних партій проведуть розслідування щодо реакції уряду на пандемію коронавірусу.
Про це оголосив прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Дві найбільші опозиційні партії Швеції - консервативна Поміркована партія і популістська Демократична партія - закликали створити незалежну комісію для розслідування реакції країни на спалах захворювання
Раніше Льовен говорив, що після закінчення пандемії буде створена спеціальна комісія, але він і його партія соціал-демократів, зіткнулися зі зростаючим тиском, щоб діяти швидше.
"Нам необхідно використовувати загальний підхід, щоб побачити, як це працює на національному, регіональному та місцевому рівнях. Ми приймемо рішення про комісію до літа", - додав він.
В результаті пандемії в Швеції померли понад 4000 осіб, причому приблизно половина з них - жителі будинків престарілих. Тестування в Швеції також було значно нижчим, ніж в інших скандинавських країнах - досягнувши лише однієї третини урядового цільового показника в 100 000 тестів на тиждень.
Комісія також, ймовірно, оцінить економічний відповідь Швеції на кризу.
Швеція, як відомо, не застосувала жорсткий карантин для боротьби з вірусом, залишивши більшість шкіл, магазинів та ресторанів відкритими і покладаючись на добровільні заходи, орієнтовані на соціальне дистанціювання та гігієну.
Нагадаємо, 1 червня у Швеції за добу не зафіксували жодного смертельного випадку серед інфікованих на коронавірус – вперше після 13 березня.