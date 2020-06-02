У Швеції проведуть розслідування щодо реакції влади на пандемію коронавірусу

У Швеції на вимогу опозиційних партій проведуть розслідування щодо реакції уряду на пандемію коронавірусу.

Про це оголосив прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Дві найбільші опозиційні партії Швеції - консервативна Поміркована партія і популістська Демократична партія - закликали створити незалежну комісію для розслідування реакції країни на спалах захворювання

Раніше Льовен говорив, що після закінчення пандемії буде створена спеціальна комісія, але він і його партія соціал-демократів, зіткнулися зі зростаючим тиском, щоб діяти швидше.

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"Нам необхідно використовувати загальний підхід, щоб побачити, як це працює на національному, регіональному та місцевому рівнях. Ми приймемо рішення про комісію до літа", - додав він.

В результаті пандемії в Швеції померли понад 4000 осіб, причому приблизно половина з них - жителі будинків престарілих. Тестування в Швеції також було значно нижчим, ніж в інших скандинавських країнах - досягнувши лише однієї третини урядового цільового показника в 100 000 тестів на тиждень.

Комісія також, ймовірно, оцінить економічний відповідь Швеції на кризу.

Швеція, як відомо, не застосувала жорсткий карантин для боротьби з вірусом, залишивши більшість шкіл, магазинів та ресторанів відкритими і покладаючись на добровільні заходи, орієнтовані на соціальне дистанціювання та гігієну.

Нагадаємо, 1 червня у Швеції за добу не зафіксували жодного смертельного випадку серед інфікованих на коронавірус – вперше після 13 березня.