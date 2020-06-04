У Німеччині знайшли підозрюваного у справі зникнення британської дівчинки в 2007 році

Прокуратура німецького міста Брауншвейг почала розслідування проти 43-річного громадянина Німеччини за підозрою у вбивстві у зв'язку зі зникненням 3-річної британської дівчинки Мадлен Макканн в травні 2007 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Підозрюваний є злочинцем з численними обвинувальними вироками, який також був засуджений за сексуальне насильство над дітьми. Зараз він знаходиться у в'язниці за злочини, не пов'язані зі справою Макканн.

Батьки Мадлен Макканн із фото доньки після зникнення

Дівчинка зникла під час відпочинку разом зі своєю сім'єю на португальському курорті в Прайя-да-Луш в 2007 році, і з того часу її ніхто не бачив, не дивлячись на масштабні поліцейські розслідування.

У період з 1995 по 2007 рік німецький підозрюваний регулярно проживав в регіоні Алгарве, в тому числі в будинку між Лагосом і Прайя-да-Луш.

Вважається, що підозрюваний, якого поліція не назвала на ім'я, займався крадіжками зі зломом в готельних комплексах і будинках відпочинку, а також продавав наркотики.

Прокуратура в Брауншвейгу проводить розслідування, оскільки остання зареєстрована адреса підозрюваного до виїзду за кордон знаходилася в цьому місті.

Поліція звернула увагу на підозрюваного після розслідування, проведеного німецькою національною телекомпанією ZDF.

За інформацією BBC, британська поліція, яка працює разом з німецькими та португальськими колегами, також звернулася за допомогою до громадськості в надії знайти нових свідків. Підозрюваний був описаний як білий чоловік з коротким світлим волоссям і зростом близько двох метрів, стрункої статури в той час.

Будинок у Португалії, пов'язаний із підозрюваним

Поліція також опублікувала фотографії двох автомобілів - автофургона VW і автомобіля Jaguar, які, як вважається, пов'язані з підозрюваним, а також будинки в Португалії.

Наступного дня після зникнення Мадлен у 2007 році підозрюваний перереєстрував "Ягуар" на чуже ім'я.

Автомобіль, який належав підозрюваному

Поліція заявила, що справа залишається "розслідуванням про зниклого безвісти", тому що немає "переконливих доказів" того, чи жива Мадлен чи ні.

Після зникнення дівчинки в декількох країнах пройшла масштабна поліцейська операція - останнє розслідування лондонської поліції, розпочате в 2011 році, обійшлося в більш ніж 11 мільйонів фунтів стерлінгів.