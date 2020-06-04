В Германии нашли подозреваемого по делу исчезновения британской девочки в 2007 году

Прокуратура немецкого города Брауншвейг начала расследование против 43-летнего гражданина Германии по подозрению в убийстве в связи с исчезновением 3-летней британской девочки Мадлен Макканн в мае 2007 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Подозреваемый является преступником с многочисленными обвинительными приговорами, который также был осужден за сексуальное насилие над детьми. Сейчас он находится в тюрьме за преступления, не связанные с делом Макканн.

Родители Мадлен Макканн с фото дочери после исчезновения

Девочка исчезла во время отдыха вместе со своей семьей на португальском курорте в Прайя-да-Луш в 2007 году, и с тех пор ее никто не видел, несмотря на масштабные полицейские расследования.

В период с 1995 по 2007 год немецкий подозреваемый регулярно проживал в регионе Алгарве, в том числе в доме между Лагосом и Прайя-да-Луш.

Считается, что подозреваемый, которого полиция не назвала по имени, занимался кражами со взломом в гостиничных комплексах и домах отдыха, а также продавал наркотики.

Прокуратура в Брауншвейге проводит расследование, поскольку последний зарегистрированный адрес подозреваемого до выезда за границу был в этом городе.

Полиция обратила внимание на подозреваемого после расследования, проведенного немецкой национальной телекомпанией ZDF.

По информации ВВС, британская полиция, которая работает вместе с немецкими и португальскими коллегами, также обратилась за помощью к общественности в надежде найти новых свидетелей. Подозреваемый был описан как белый человек с короткими светлыми волосами и ростом около двух метров, стройного телосложения в то время.

Дом в Португалии, связанный с подозреваемым

Полиция также опубликовала фотографии двух автомобилей - автофургона VW и автомобиля Jaguar, которые, как считается, связаны с подозреваемым, а также дома в Португалии.

На следующий день после исчезновения Мадлен в 2007 году подозреваемый перерегистрировал "Ягуар" на чужое имя.

Автомобиль, принадлежавший подозреваемому

Полиция заявила, что дело остается "расследованием о пропавшем без вести", потому что нет "убедительных доказательств" того, жива Мадлен или нет.

После исчезновения девочки в нескольких странах прошла масштабная полицейская операция - последнее расследование лондонской полиции, начатое в 2011 году, обошлось в более чем 11 млн фунтов стерлингов.