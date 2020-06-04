Прем'єр Вірменії: епідемія погіршується, лікарні не встигають приймати пацієнтів

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про погіршення епідеміологічної ситуації - у країні з населенням близько 3 млн осіб за добу коронавірус виявили у 697 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн".

"У мене погані новини. Епідемічна ситуація погіршується. У нас 697 нових випадків. Це означає, що ми вже перебуваємо в ситуації, коли ми не можемо вчасно госпіталізувати пацієнтів, які цього потребують", - зазначив Пашинян.

Читайте також ЄС заборонив польоти авіакомпаніям з Вірменії

За оцінками влади, в країні зараз близько 20 тисяч осіб, які не знають, що інфіковані коронавірусом. За словами Пашиняна, щоб інфекція не поширювалася, потрібно ставитися до всіх як до потенційно інфікованих і застосовувати профілактичні заходи.

За минулу добу від COVID-19 в Вірменії померли ще 6 осіб, а 9 осіб, інфікованих коронавірусом, померли з інших причин. Таким чином число пацієнтів, що померли від COVID-19, з початку епідемії зросло до 176, а число інфікованих коронавірусом, які померли з інших причин, зросло до 68.

Зазначимо, сам прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і вся його сім'я заразились коронавірусом. Захворювання у них проходить безсимптомно.

Наприкінці травня Пашинян заявив, що в країні спостерігається друга хвиля пандемії коронавірусу.